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На Дону спасатели потушили восемь техногенных пожаров и спасли одного тонущего

За сутки 8 июня на Дону пожарно-спасательные подразделения ликвидировали восемь техногенных пожаров, шесть загораний сухой растительности, одно ДТП, был спасен один человек в инциденте на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ведомстве, что для борьбы с огнем и ликвидации последствий других происшествий привлекались 132 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 33 единицы спецтехники.

Наталья Белоштейн

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