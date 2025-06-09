В Копейске в ДТП погиб подросток

После столкновения автомобилей в Копейском городском округе погиб подросток, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 8 июня 29-летний водитель Lada Vesta двигался по дороге «Челябинск-Октябрьское». Он начал выполнять обгон на запрещенном участке и выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с попутной машиной ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего водителя без прав, поворачивавшего налево. В результате ДТП 17-летний пассажир второго транспортного средства погиб на месте. Водителя и других трех неустановленных пассажиров 14-17 лет ВАЗа доставили с травмами в больницу. Следственный отдел ОМВД России по Копейску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Виталина Ярховска