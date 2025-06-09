На Кубани 9 июня прогнозируют жаркую и сухую погоду

На Кубани 9 июня ожидается переменная облачность, преимущественно жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В юго-восточных предгорных районах температура воздуха поднимется до +14° утром и до +35°. Днем местами прогнозируют до +38°. Ветер восточной четверти составит 3–8 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

В горах потеплеет до +23°. На Черноморском побережье также без осадков. Ожидается переменная облачность, ветер восточный и северо-восточный 6–11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит +27…+32°.

В Краснодаре 9 июня прогнозируют переменную облачность, осадков не предвидится. Температура днем достигнет +33…+35°. Ветер северо-восточный с порывами до 3–8 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности. Спасатели МЧС напоминают жителям и гостям региона, что во время засухи возрастает вероятность возгораний.

Анна Гречко