На Кубани объявили штормовое предупреждение на 8 и 9 июня

Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности на территории Краснодарского края объявили до конца воскресенья 8 июня и в течение понедельника 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Высокая пожароопасность (ВПО) 4 класса (НЯ) ожидается местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных и центральных районах Краснодарского края, исключая столицу Кубани.

Жителям и гостям Краснодарского края напоминают, что во время засухи возрастает вероятность пожаров. Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Заметив начинающийся пожар в лесу, нужно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану. Также необходимо срочно выйти из опасной зоны. При этом нужно двигаться перпендикулярно направлению движения огня.

Алена Воробьева