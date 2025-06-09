Женский Суперкубок России по футболу в Екатеринбурге завоевал «Зенит»

Петербургский «Зенит» завоевал женский Суперкубок России 2025, обыграв московский «Локомотив». Футбольный матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» вечером в субботу, 8 июня, и закончился со счетом 3:0 (0:0). Главным арбитром встречи была Надежда Горинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Члены команды "Зенит" во время церемонии награждения Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Winline Суперкубок России по футболу среди женских команд 2025. Финал. Матч между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург Арена" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игроки команды "Зенит" Присцила Чинчилья (слева) и Карвахаль Каталина Эстрада Карвахаль (справа) во время церемонии награждения Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Winline Суперкубок России по футболу среди женских команд 2025. Финал. Матч между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург Арена" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вратарь команды "Зенит" Наталья Воскобович во время матча Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 5 Члены команды "Зенит" во время церемонии награждения Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Winline Суперкубок России по футболу среди женских команд 2025. Финал. Матч между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург Арена" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игроки команды "Зенит" Присцила Чинчилья (слева) и Карвахаль Каталина Эстрада Карвахаль (справа) во время церемонии награждения Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Winline Суперкубок России по футболу среди женских команд 2025. Финал. Матч между командами "Локомотив" (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург) на стадионе "Екатеринбург Арена" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вратарь команды "Зенит" Наталья Воскобович во время матча Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

До начала игры на стадионе для болельщиков была организована развлекательная программа: аквагрим, панна-футбол (разновидность уличного футбола, где два игрока соревнуются один на один; цель — прокинуть мяч между ног соперника или забить гол) и ярмарка. На сцене перед игрой выступила певица Юлия Савичева.

Первый тайм запомнился красной карточкой, из-за которой Ола Буваро оставила «Локомотив» в меньшинстве. На 49-й минуте с голевой передачи Екатерины Пантюхиной Жозефина Кики Маселюс забила гол в ворота «Локомотива». Сама Екатерина Пантюхина забила после передачи Присциллы Шиншилы. За пять минут до конца основного времени матча Наталья Трофимова поразила ворота «Локомотива», установив окончательный счет.

«Не готовы мы пока играть вдесятером, не справляемся. Проблемы пошли здесь: соперник нас заставлял действовать так, как им было нужно»,— подвела итоги матча старший тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина.

«Не могу сказать, что удаление сыграло важную роль. Здесь такая двоякая ситуация: удаление одну команду мобилизует, другую успокаивает. И была боязнь, что мы можем настолько сильно успокоиться, что может случиться другой результат»,— отметила главный тренер ЖФК «Зенит» Ольга Порядина

«Локомотив» — действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд, «Зенит» — действующий чемпион России. Московская команда становилась обладателем Суперкубка дважды — в 2021 и 2022 годах, сине-бело-голубые выигрывали трофей единственный раз — в 2023 году.

Демид Лобанов