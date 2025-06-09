Суд обязал вернуть земельный участок в парке имени 30-летия ВЛКСМ мэрии Омска

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о возвращении в муниципальную собственность земельного участка в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в октябре 2022 года департамент имущественных отношений администрации Омска продал ООО «Кедр» участок площадью 4 787 кв. м. Компания получила участок без торгов, как собственник расположенного на нем объекта недвижимости — теннисных кортов с административно-хозяйственным блоком. Однако, установили правоохранители, приобретенный участок относится к землям общего пользования, в связи с чем не подлежит приватизации.

Кроме того, «теннисные корты с момента ввода в эксплуатацию не использовались по назначению, объект находится в заброшенном состоянии», говорится в сообщении. Иск об оспаривании сделки надзорное ведомство подало в июне 2024 года.

Александра Стрелкова