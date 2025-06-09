Morgan Stanley: рост квот ОПЕК+ пока не привел к увеличению реальной добычи нефти

Несмотря на значительное повышение квот на добычу нефти альянсом ОПЕК+, реальный рост поставок на рынок пока не наблюдается, констатируют аналитики Morgan Stanley. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обзор банка от 9 июня.

«Несмотря на увеличение производственных квот примерно на 1 млн баррелей в сутки между мартом и июнем, фактический рост добычи обнаружить сложно,— говорится в обзоре. — В частности, не похоже, что добыча в Саудовской Аравии существенно выросла».

Morgan Stanley основывает выводы на данных о переработке нефти, экспорте, поставках по нефтепроводам, накоплении запасов и оценках добычи от шести источников. Банк ожидает, что поставки от ключевых участников ОПЕК+ вырастут примерно на 420 тыс. баррелей в сутки к сентябрю по мере увеличения квот. Половину прироста обеспечит Саудовская Аравия.

При этом сохраняется прогноз профицита: добыча за пределами ОПЕК+ в этом году вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки, опережая рост мирового спроса (около 800 тыс. баррелей). «Даже без увеличения добычи OPEC, эти два фактора формируют более слабые перспективы для рынка нефти, особенно после летнего сезонного спроса»,— отмечают аналитики.

Восемь стран ОПЕК+ увеличат в июле совокупный объем добычи на 411 тыс. баррелей в сутки с уровня, запланированного на июнь, сообщила организация 1 июня.

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