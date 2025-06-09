В Горно-Алтайске загорелась гимназия

Пожар начался в гимназии №3 Горно-Алтайска. По данным спасателей, огнем охвачена площадь 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Алтай.

Других подробностей ведомство не приводит. «В 04:02 (00:02 мск), поступило сообщение о возгорании гимназии №3 <...> на месте работает 26 человек, 9 единиц техники»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

На видео, опубликованном МЧС, видно, как из кирпичного здания гимназии идет дым, пожарные тушат огонь, находясь на крыше.