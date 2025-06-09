Иран пригрозил сократить сотрудничество с МАГАТЭ

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран сократит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если организация примет антииранскую резолюцию.

«Мы уже сообщили в МАГАТЭ, что подготовили список вопросов. Часть мер будет технического характера, а другая часть будет касаться формата нашего с агентством сотрудничества. Безусловно, МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое проходило до сих пор»,— сказал господин Камалванди (цитата по «РИА Новости»).

По данным Reuters, западные страны намерены впервые за почти 20 лет обвинить Иран в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия.

На следующей неделе состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Ранее агентство сообщило об ускорении Ираном производства урана, обогащенного до 60%, и оценило сотрудничество с Тегераном как «неудовлетворительное». МИД Ирана в ответ обвинил агентство в политизации доклада и выразил протест против его содержания.

Подробнее — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».