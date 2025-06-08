В Саратове планируют добавить новые остановки на маршрутах трамваев №8 и №9. Это связано с жалобами жителей на недостаток остановочных пунктов.

Министерство транспорта региона сообщило, что сейчас проводится тестирование скоростных трамвайных линий. Эксперты анализируют пассажиропоток и оценивают, нужны ли дополнительные остановки.

В министерстве подчеркнули, что решения будут приниматься с учетом безопасности и удобства пассажиров. «Развитие инфраструктуры скоростного трамвая будет продолжено»,— заявили в ведомстве.

Никита Маркелов