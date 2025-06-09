Минимальный порог взысканий за нарушение исключительных прав предлагают повысить

Отраслевые ассоциации из музыкальной, анимационной, кинопроизводственной и книжной сфер обратились к комитету Госдумы с предложениями повысить минимальный порог взысканий за нарушение исключительных прав, узнал “Ъ”. В настоящее время этот порог составляет 10 тыс. руб., он не изменялся почти 21 год. Ассоциации предлагают увеличить его до 50 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб. для юридических.

«Несмотря на то что в законопроекте повышен максимальный порог компенсации (до 10 млн руб.), суды, как правило, назначают компенсации по минимальному порогу или даже ниже»,— настаивают в ассоциациях. Представители отрасли отмечают, что минимальный порог даже ниже, чем в Казахстане: там он составляет около 60 тыс. руб.

Однако не все участники медиарынка считают предложение о повышении компенсаций уместным. «На реальных пиратов увеличение штрафов не повлияет, а ошибки или недобросовестные претензии будут существенно влиять на добросовестный бизнес»,— говорит собеседник “Ъ” в одном из медиахолдингов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Интеллект набивает себе цену».