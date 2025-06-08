Ульяновская «Волга» досрочно вышла в первую лигу

По итогам 17-го тура группы «Золото» второй лиги «А» ульяновская «Волга» досрочно обеспечила себе повышение в первую лигу на сезон-2025-2026. Это стало известно после поражения «Челябинска» в матче против московского «Велеса».

«Волга» после победы над «Ленинградцем» закрепилась на втором месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Идущий на третьей позиции «Челябинск» имеет 26 баллов.

Ульяновская команда третий раз в своей истории выходит в первый дивизион.

Андрей Сазонов