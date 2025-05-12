На фильм «Батя 2. Дед» пришлась половина сборов удмуртских кинотеатров в апреле

На комедийную киноленту «Батя 2. Дед» пришлось 53,6% сборов кинотеатров Удмуртии по итогам апреля: картина собрала в региональных кинозалах 13,5 млн руб. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), указанный фильм посмотрели в республике за месяц 36,3 тыс. зрителей в рамках 2,1 тыс. сеансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: трейлер фильма на портале «Кинопоиск» Фото: трейлер фильма на портале «Кинопоиск»

На 2-м месте расположилась фантастическая кинолента отечественного производства «Кракен», собравшая в удмуртских кинотеатрах 3,7 млн руб. и 10,4 тыс. зрителей. Замыкает топ-3 рейтинга семейная драма «Пальма 2» с показателями 1,1 млн руб. и 3,6 тыс. посетителей кинозалов соответственно.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», всего кинотеатры в регионе по итогам апреля собрали 25,3 млн руб. Это на 54% больше, чем годом ранее, но на 37,7% меньше, чем в марте, когда лидерами проката стали кинокартина «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрием Борисовым в главной роли и работа ижевского режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка».