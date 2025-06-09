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Бастрыкин получит доклад по итогам проверки нарушения прав ижевчанки-инвалида

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад по итогам процессуальной проверки данных о нарушении прав ижевчанки-инвалида, сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пострадавшая обратилась в приемную председателя СКР во «ВКонтакте». Заявительница указала, что ее коляска неисправна, однако в новом средстве индивидуальной реабилитации, как и в ремонте оборудования, ей отказывают. Обращения пострадавшей в профильные структуры результатов не принесли.

После обращения к Александру Бастрыкину региональное СУ СКР организовало процессуальную проверку. О ее результатах и установленных обстоятельствах доложат председателю СКР. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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