Бастрыкин получит доклад по итогам проверки нарушения прав ижевчанки-инвалида

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад по итогам процессуальной проверки данных о нарушении прав ижевчанки-инвалида, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пострадавшая обратилась в приемную председателя СКР во «ВКонтакте». Заявительница указала, что ее коляска неисправна, однако в новом средстве индивидуальной реабилитации, как и в ремонте оборудования, ей отказывают. Обращения пострадавшей в профильные структуры результатов не принесли.

После обращения к Александру Бастрыкину региональное СУ СКР организовало процессуальную проверку. О ее результатах и установленных обстоятельствах доложат председателю СКР. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.