На ремонт дороги между Вишневкой и Чернопеньем выделили 70,3 млн рублей

В Советском районе Казани начнется капитальный ремонт дороги между Вишневкой и Чернопеньем, на работы выделено 70,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Ремонт затронет участок длиной 3,3 км. Асфальт будут менять в две смены, при сухой погоде и температуре не ниже 5 градусов летом и не ниже 10 градусов осенью. Планируется также переустройство сетей электроснабжения, связи и газа.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Работы займут минимум 17 дней и должны быть завершены к середине ноября.

Влас Северин