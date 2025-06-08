Крупный пожар произошел на территории пилорамы в селе Балтым

В селе Балтым (Свердловская область) произошел пожар в ангаре на территории пилорамы. Как сообщили в свердловском МЧС, площадь пожара составила 750 квадратных метров (кв. м).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

«Огонь быстро распространился на пиломатериалы, расположенные на открытой площадке. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на большую площадь»,– рассказали в региональном МЧС, добавив, что пожар потушен.

На площадке работали 32 специалиста и восемь единиц техники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.