Капитан сборной Израиля покинул Эстонию после вопросов о связях с Россией

Защитник московского «Динамо» и капитан сборной Израиля по футболу Эли Даса покинул Эстонию, где полиция пыталась допросить его из-за высказываний о России. Поводом стали слова футболиста на предматчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перед матчем с Эстонией в рамках отборочного турнира чемпионата мира капитан израильской сборной заявил, что «благодарен за годы, проведенные в России в качестве игрока» (цитата по Delfi). Спортсмен подчеркнул, что не занимается политикой.

После матча появились сообщения о том, что футболиста хотят допросить эстонские правоохранители. Глава бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару подтвердил Delfi, что полиция действительно хотела задать господину Даса дополнительные вопросы. По его словам, в соответствии с предварительной договоренностью полицейские пришли к нему в отель в Таллине, однако там выяснилось, что капитан израильской сборной неожиданно отбыл на тренировку, и допроса не получилось.

Других попыток встретиться с израильским защитником «Динамо» власти Эстонии не предпринимали, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники. По информации издания, футболист уже покинул страну, сейчас он находится в Венгрии, где 10 июня сборная Израиля сыграет с командой Словакии в товарищеском матче.