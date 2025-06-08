В Пензе на пожаре огнеборцы спасли 11 человек

В Пензе на пожаре в пятиэтажном жилом доме огнеборцы спасли 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел рано утром сегодня, 8 июня, на пятом этаже в общем коридоре пятиэтажки на проспекте Победы. К возгоранию привело короткое замыкание электропроводки.

Специалисты спасли 11 человек, еще 15 эвакуировали. В результате пожара пострадала 45-летняя женщина. В тушении огня были задействованы 24 человека и шесть единиц техники. Выгорел общий коридор на площади 40 кв. м.

Павел Фролов