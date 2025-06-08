В США рекордно растут выпуски «мусорных» облигаций

По данным Financial Times, в мае в США компании выпустили так называемые мусорные облигации в общей сложности на $32 млрд. Газета ссылается на подсчеты американского банка JP Morgan. Это стало рекордным объемом с октября прошлого года. Уже в первую неделю июня объемы выпуска таких бумаг в США составили $8,6 млрд, что больше, чем за весь апрель.

Эксперты отмечают, что компании, у которых кредитный рейтинг находится ниже инвестиционного уровня (так называемый мусорный рейтинг), выпускают свои облигации с повышенной доходностью, видя устойчивый спрос со стороны инвесторов на такие бумаги. Такая ситуация объясняется тем, что компании и инвесторы хотят воспользоваться временным затишьем на рынках — компании спешат привлечь заемные средства, а инвесторы — купить облигации с повышенной доходностью. В начале мая США и Китай договорились заморозить повышение взаимных тарифных пошлин на 90 дней. Исходя из этого аналитики ожидают продолжения высокой активности эмитентов и инвесторов вплоть до начала июля, когда истекает срок заморозки тарифных войн между США и КНР.

Евгений Хвостик