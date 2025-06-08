Бастрыкин взял на контроль дело пострадавшей от самоката женщины в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководителя СУ СК по Воронежской области Михаила Селюкова о результатах расследования наезда электросамоката на женщину. Об этом сообщили в центральном аппарате СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 5 июня 2025 года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 статьи 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. или ограничение свободы сроком до двух лет).

На нарушение обратили внимание в ходе проверки в соцсетях. Несчастный случай произошел в центральном районе Воронежа. Водитель средства индивидуальной мобильности сбил женщину 1974 года рождения в пешеходной зоне. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Следственные органы уже начали работу по установлению всех обстоятельств происшествия и сбору доказательств.

О том, что в Черноземье растет число ДТП с электросамокатами, — в материале «Ъ-Черноземье» «СИМы города берут».

Анна Швечикова