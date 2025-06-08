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В Новороссийске отменили угрозу ракетной опасности

Угроза ракетной опасности отменена в Новороссийске спустя два часа после ее объявления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Фото: Полина Решетняк

Фото: Полина Решетняк

«Опасности для жителей Новороссийска нет»,— написал господин Кравченко.

Ранее ракетную опасность объявили на Черноморском побережье. Авиационная опасность была объявлена в Краснодаре и районах Кубани. В Крыму и Краснодарском крае также сообщили об отбое авиационной опасности.

Алена Воробьева

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