В Новороссийске отменили угрозу ракетной опасности

Угроза ракетной опасности отменена в Новороссийске спустя два часа после ее объявления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

«Опасности для жителей Новороссийска нет»,— написал господин Кравченко.

Ранее ракетную опасность объявили на Черноморском побережье. Авиационная опасность была объявлена в Краснодаре и районах Кубани. В Крыму и Краснодарском крае также сообщили об отбое авиационной опасности.

Алена Воробьева