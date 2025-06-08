Жителей Новороссийска предупредили об угрозе ракетной опасности

Угроза ракетной опасности объявлена в Новороссийске сегодня, 8 июня. С обращением к жителям сохранять спокойствие и находиться в укрытии в своем Telegram-канале выступил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

По его словам, тем, кого тревога застала на улице, необходимо укрыться в цокольных этажах ближайших домов или на подземной парковке. Нельзя выбирать для укрытия места под легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, находиться под стенами домов и магазинов: от взрывной волны сверху могут падать осколки стекол. Безопасное расстояние от таких строений — 30-50 м.

Ранее в целях безопасности в Новороссийске эвакутировали людей с прибрежной зоны пляжа Алексино. Угрозу жителям и гостям города-героя представляло применение безэкипажных катеров (БЭК).

Алена Воробьева