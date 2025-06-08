Пять человек ранены при двойном ударе БПЛА по парковке под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Никольское Белгородского района «дважды беспилотники ВСУ ударили по парковке коммерческого объекта». По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое бойцов местной самообороны и один человек из подразделения «Орлан».

Военнослужащие получили ранения в тот момент, когда «оказывали помощь гражданским лицам» после первой атаки БПЛА, заявил губернатор. Троим пострадавшим помощь оказали на месте, два человека доставлены в горбольницу для обследования.

В результате взрыва на парковке загорелся автомобиль, еще четыре транспортных средства посечены осколками. В коммерческом здании повреждены остекление, кровля и фасад.