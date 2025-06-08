В Краснодаре агрессивная собака растерзала пса и напала на свою хозяйку

На проспекте им. Знаменского в Краснодаре во время выгула пес напал на другую собаку, которая погибла на месте, после чего переключился на свою хозяйку, вцепившись ей в руку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«На помощь краснодарке пришли прохожие, которые с помощью удушающих приемов смогли убрать животное в сторону. От нехватки кислорода собака скончалась на месте»,— говорится в сообщении.

Хозяйка агрессивного пса отказалась от подачи заявления. Также в полицию не обратилась собственница погибшей от нападения агрессивного пса собаки.

Алена Воробьева