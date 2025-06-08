Фицо похвалил парламент Словакии за резолюцию против антироссийских санкций

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует новую резолюцию словацкого парламента. Согласно принятому документу, члены правительства страны лишаются права голосовать в международных партиях за принятие антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Считаю ее (резолюцию.— "Ъ") сильным политическим инструментом, на который я смогу опереться в дискуссиях в Европейском совете»,— сказал господин Фицо журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что никогда не проголосует за санкцию, которая может повредить Словакии. В частности, премьер выступает против запрета на использование российского ядерного топлива, потому что это повлечет за собой закрытие в стране атомных электростанций.

Парламент Словакии принял резолюцию 5 июня. За проголосовал 51 из 76 депутатов.