Ракетная опасность объявлена для городов Черноморского побережья Кубани

На территории Черноморского побережья Краснодарского края объявлена ракетная опасность. Об этом сообщило МЧС в своем приложении.

«Существует угроза падения ракет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Сигнал о ракетной опасности в Новороссийске, Сочи, а также в Темрюкском районе и на федеральной территории Сириус начал поступать в 12:40 мск. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко написал вTelegram-канале, что горожанам следует находиться в укрытиях и сохранять спокойствие.