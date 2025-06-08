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На Дону вывели из эксплуатации принадлежащее ООО «Атлантик» судно

После проверки Волго-Донской транспортной прокуратуры судно «Неман», принадлежащее ООО «Атлантик», выведено из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Специалисты выявили на судне неисправности и нарушения требований. Руководителю компании внесено представление, которое удовлетворено. В отношении юридических и должностных лиц возбуждены административные дела о нарушениях требований в области транспортной безопасности, техрегламентов, правил эксплуатации и выпуска в плавание судов. Должностным лицам назначен штраф 66 тыс. руб.

Мария Иванова

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