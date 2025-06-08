Домодедово и Жуковский приостановили работу для обеспечения безопасности

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Рано утром 8 июня Домодедово уже приостанавливал работу, также ограничения вводились для Внуково и аэропорта Калуги. Позднее ограничения были сняты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении десяти БПЛА на подлете к столице.