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Коммерсантъ FM
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Домодедово и Жуковский приостановили работу для обеспечения безопасности

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации. По словам представителя ведомства Артема Кореняко, решение принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Рано утром 8 июня Домодедово уже приостанавливал работу, также ограничения вводились для Внуково и аэропорта Калуги. Позднее ограничения были сняты.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении десяти БПЛА на подлете к столице.

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