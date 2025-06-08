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Спортсмен из Адыгеи завоевал золото Кубка Мира по самбо

Самбист из Тахтамукайского района Республики Адыгея Расул Наш завоевал золото Кубка мира по самбо на турнире в Армении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

«На пути к золоту в весовой категории 71 кг Расул одержал уверенную победу над спортсменами из Белоруссии, Грузии, Туркмении и России, проявив лучшие спортивные качества»,— написал господин Кумпилов.

В ноябре 2025 года Расул Наш представит Россию на Чемпионате мира. Турнир в Ереване собрал сотни спортсменов в 28 весовых категориях из 25 стран мира. Россию на соревнованиях представляет 51 спортсмен.

Алена Воробьева

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