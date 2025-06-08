В Самаре полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка на велосипеде
В Самаре водитель сбил 10-летнего ребенка на велосипеде и скрылся с места происшествия, сообщили в областном ГУ МВД.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
ДТП произошло вчера, 7 июня, напротив дома на ул. Транзитной, 111. Как отметили в полиции, велосипедист пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу не спешившись. Получивший травмы ребенок госпитализирован, медиками рекомендовано амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции разыскивают скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
Очевидцев происшествия полиция просит сообщить информацию по телефонам: 8 (848) 222-80-05, 8 (848) 293-60-61, 8 (848) 293-60-60, 102.