В Самаре полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка на велосипеде

В Самаре водитель сбил 10-летнего ребенка на велосипеде и скрылся с места происшествия, сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

ДТП произошло вчера, 7 июня, напротив дома на ул. Транзитной, 111. Как отметили в полиции, велосипедист пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу не спешившись. Получивший травмы ребенок госпитализирован, медиками рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции разыскивают скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Очевидцев происшествия полиция просит сообщить информацию по телефонам: 8 (848) 222-80-05, 8 (848) 293-60-61, 8 (848) 293-60-60, 102.

Сабрина Самедова