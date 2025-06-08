Ярославцам будут платить за покраску фасадов

В Ярославской области с 9 июня начнет работать новая система поощрений для жителей: за покраску фасадов своих домов, расположенных вдоль трасс, подразумевается компенсация в размере 15 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Всего в перечне 61 дорога, в их числе М-8 «Холмогоры», Р-132 «Золотое кольцо», Ярославль — Рыбинск (Р-151), Ярославль — Углич, Углич — Ростов (Р-153).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«За выполненные работы по покраске жители могут получить компенсацию в размере 15 тыс. руб. Всего по госпрограмме "Формирование современной городской среды" предусмотрели на этот год 15 млн руб.»,— написал господин Евраев.

Для покраски домов определены конкретные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый и их оттенки. На сайте министерства регионального развития опубликован полный порядок получения выплат. Программа будет действовать до 1 ноября.

Алла Чижова