Главным тренером гандбольного клуба «Виктор» стал Владислав Калараш

Владислав Калараш стал главным тренером ставропольского гандбольного клуба «Виктор». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В качестве игрока Владислав Калараш становился призером чемпионатов в России, Испании и Португалии, также был финалистом кубка ЕГФ и первого Суперкубка Европы, чемпионом мира среди молодежи в составе сборной СССР и вице-чемпионом Европы в составе сборной России.

Тренерскую карьеру Владислав Калараш начал в первой лиге в Москве. Последним местом работы стал клуб «Воронеж», который в первый же сезон под его руководством вышел в суперлигу.

«Я всегда ставлю одну задачу — выиграть. „Виктор“ должен попасть в призы. Это минимум. Понятно, что будет сложно, соперники серьезные: ЦСКА „Зенит“, „Чеховские медведи“, „Пермские медведи“… Много хороших команд. Но всех их можно и нужно обыгрывать»,— отметил Владислав Калараш, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова