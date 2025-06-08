Александр Радулов останется в «Локомотиве»
Нападающий Александр Радулов подпишет новый однолетний контракт с ярославским ХК «Локомотив». Об этом сообщает «Чемпионат».
Фото: ХК «Локомотив»
По данным издания, вскоре об этом официально объявят. Напомним, что «Локомотив» подписал контракт с Александром Радуловым на один сезон в 2024 году, по итогам которого ярославский клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ 2025 и включен в символическую сборную сезона чемпионата КХЛ, именуемую «Золотой шлем».
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что клуб покинет главный тренер Игорь Никитин. По информации СМИ, он перейдет в ЦСКА.