На проспекте Победы в Челябинске установят более километра новых заборов

В Челябинске устанавливают новые оцинкованные дорожные ограждения на проспекте Победы. Главная задача — «сделать среду более безопасной и организованной», сообщает пресс-служба мэрии.

Всего на проспекте Победы на участке от улицы Болейко до Молодогвардейцев планируется установить более тысячи погонных метров. В администрации города считают, что ограждение предотвращает случайный выход пешеходов на проезжую часть, помогают обозначить опасные участки дороги или зоны с повышенным риском. Срок службы оцинкованного забора, обладающего высокой стойкостью к коррозии, больше обычного.

Кроме того, на проспекте Победы планируют отремонтировать 12 пешеходных «накопителей», которые теперь будут обустроены пандусами и полимерно-песчаной тактильной плиткой.