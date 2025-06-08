В Новороссийске с виновников ДТП взыскали полмиллиона рублей за убытки городу

С начала года в Новороссийске с виновников дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за нанесение ущерба городскому имуществу взыскали 507 тыс. руб. Об этом сообщили в управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работу по взысканию ущерба от ДТП ведется через страховые компании и обращения в суд. В отдельных случаях виновники возмещают убытки добровольно. Денежные средства поступают в бюджет города.

С начала 2025 года в Новороссийске зарегистрировано 34 ДТП с повреждением муниципального имущества. К нему относятся дорожные знаки, ограждения, бордюры, светофоры, световые опоры. Претензионная работа по взысканию денежных средств за ущерб городского имущества ведется на постоянной основе.

Алена Воробьева