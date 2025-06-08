Больше трети ижевчан от 14 до 24 лет покупали энергетики без паспорта

4 из 10 ижевчан от 14 до 24 лет покупали энергетики без предъявления паспорта за последние три месяца, следует из опроса сервиса SuperJob. У 53% молодых жителей Ижевска паспорт спрашивали при каждой покупке, у остальных — периодически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным сервиса, энергетики покупают 39% экономически активных горожан. Мужчины приобретают такой товар чаще женщин, молодежь до 35 чаще тех, кто старше.

Напомним, что закон о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним вступил в силу 1 марта.