Молодая семья из ЯНАО погибла в ДТП на трассе в Тюменской области

Семья из Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный округ) погибла в аварии на 476 км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, сообщили в региональной ГИБДД. По данным тюменской Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня утром – столкнулись Kia Ceed и «ВАЗ 210930».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, водитель автомобиля иномарки выехал на встречную полосу, обгоняя большегруз. В аварии погибли 27-летний водитель «ВАЗ» и его 26-летняя супруга из Губкинского. 26-летний водитель иномарки и его 26-летняя супруга, являются жителями города Когалым (Ханты-Мансийский автономный округ). Они получили тяжелые травмы.

Движение транспорта на данном участке дороги происходит в реверсивном режиме.