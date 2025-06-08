В Новороссийске полицейские нашли живым пропавшего 11-летнего ребенка

Школьник в Новороссийске ушел из дома 6 июня и был найден живым сотрудниками патрульно-постовой службы (ППС). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Сотрудники патрульно-постовой службы и подразделения по делам несовершеннолетних обнаружили 11-летнего ребенка, ушедшего из дома 6 июня. Мальчик находился у своего друга дома»,— говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершалось. Несовершеннолетний был передан родителям.

Алена Воробьева