Рентабельность сельхозпредприятий Ростовской области сократилась до 8%

В 2024 году рентабельность сельскохозяйственного производства в Ростовской области упала до 8% без учета господдержки. В 2023 году рентабельность составляла 16%. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на выступление и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольги Горбаневой на публичных слушаниях об исполнении бюджета за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам госпожи Горбаневой, до 2022 в основном наблюдался рост рентабельности. Так, в 2017 году она составляла 32,7%, в 2018 году — 36,6%, в 2019 году — 34,2%, в 2020 году — 65,2%, в 2021 год — уже 85,7%. А в 2022 году показатель снизился до 42,9%.

В 2024 году показатель рухнул до 8% из-за майских заморозков и продолжительной засухи, которые привели к потере трети урожая. «Добили ситуацию пошлины на экспорт сельхозпродукции и взлетевшие в цене издержки производства»,— пишет 161.ru со ссылкой на местных фермеров.

Согласно прогнозу специалистов регионального минсельхозпрода, в 2025 году рентабельность составит 35,5%.

Мария Иванова