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В Ярославской области ждут грозу с градом

Министерство региональной безопасности Ярославской области предупредило о неблагоприятных погодных условиях. Во второй половине дня и до конца суток 8 июня ожидаются грозы, ливни и сильные дожди. В некоторых местах возможен град.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время грозы порывы ветра могут достигать 12-17 м/с, что увеличивает риск опасных ситуаций. Жителям Ярославской области и Ярославля рекомендуется быть особенно внимательными и избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Министерство напоминает, что в случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по номеру экстренных служб 112.

Антон Голицын

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