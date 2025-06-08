Отечественное ПО позволит проводить экомониторинг деятельности компаний Дона

В Единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО) включена «Система проактивного управления экологическими рисками» – первая отечественная разработка с ИИ-аналитикой для надзора за качеством воздуха и воды. Об этом сообщила пресс-служба МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как объяснили в компании, с помощью новой разработки можно осуществлять экологический мониторинг деятельности компаний Ростовской области, прогнозировать за 48 часов негативное воздействие на окружающую среду от конкретных источников загрязнения. «Это позволит предотвращать и расследовать нарушения, минимизировать финансовые риски, повышать качество окружающей среды на основе больших данных и искусственного интеллекта (ИИ)», – объяснили представители МТС. Они добавили, что исходными данными для прогноза служит информация с установленного оборудования, экологически значимые сведения глобального прогноза и др. параметры.

В компании рассказали, что она первая среди операторов России получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды. Сейчас сервис проходит процедуру внесения в Реестр ИИ-решений Минпромторга РФ.

«Экомониторинг уже запущен в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях и Якутии. В планах – внедрить этот продукт и на Дону. Эта разработка позволяет минимизировать воздействие на природу и сокращать финансовые потери ростовских госорганов и бизнеса. По нашим оценкам, экономия средств может составить несколько сотен млн руб. в год, благодаря возможности оперативно реагировать на инциденты», – прокомментировал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Ефим Мартов