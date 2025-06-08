Возбуждено дело после нападения на съемочную группу РЕН ТВ в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста (ч.3 ст. 144 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования

По информации СК, 7 июня в Дзержинском районе Новосибирска журналисты одного из федеральных телеканалов снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время двое мужчин стали требовать от репортеров прекратить съемку, причинили им телесные повреждения, повредили видеокамеру и телефон.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что жители одного из домов по ул. Караваева, вооружившись палками, напали на журналистов РЕН ТВ, выполнявших редакционное задание. Правонарушителей доставил в отдел полиции. В СК добавили, что в ближайшее задержанным будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об их заключения под стражу.

Илья Николаев