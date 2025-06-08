Умерла бывший режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина

В возрасте 51 года умерла бывший главный режиссер Московского цирка Никулина Оксана Дружинина. Должность она занимала с 2016 по 2020 год.

«7 июня на 52-м году ушла из жизни Оксана Викторовна Дружинина, режиссер-постановщик, бывший главный режиссер Московского цирка Никулина»,— сообщила пресс-служба цирка. Дату и место похорон там не назвали.

Коллектив цирка выразил соболезнования семье Оксаны Дружининой и всему цирковому сообществу. Соболезнования также выразил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.