Пять человек ранены в результате атак по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак по территории региона пострадали пять мирных жителя. Четверо из них госпитализированы.

Как написал губернатор в Telegram-канале, вблизи села Верхние Лубянки два дрона ударили по стоянке предприятия. Трое мужчин пострадали, их с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Еще один мужчина пострадал около поселка Разумное. В автомобиль, на котором он ехал, влетел беспилотник. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением предплечья и баротравмой.

В селе Новоалександровка во дворе частного дома в результате детонации дрона пострадала женщина. Она получила баротравму, но от госпитализации отказалась. Глава региона уточнил, что лечение она будет проходить амбулаторно.