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В Невинномысске на пешеходном переходе автомобиль сбил велосипедиста

В Невинномысске на пешеходном переходе произошло столкновение автомобиля и велосипеда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Михаил Миненков. Он уточнил, что ДТП случилось 7 июня в районе дома №5Б на ул. Зои Космодемьянской.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«55-летний велосипедист получил ссадины левого колена, от госпитализации отказался, – написал градоначальник. – Сотрудниками полиции проводится проверка происшествия».

Михаил Миненков напомнил горожанам о соблюдении требований к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), о необходимости спешиваться на «зебрах» и об использовании светоотражающих элементов на СИМ и одежде в темное время суток.

Ефим Мартов

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