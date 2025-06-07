Пожар на складе в Пушкино локализовали

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном Пушкино локализован, сообщило МЧС России. Ведомство уточнило, что огонь распространился на площади 21 тыс. кв. м.

Как уточнила пресс-служба ведомства, на складе хранились легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. На площади 13 тыс. кв. м обрушилась кровля. Огонь перекинулся на соседнее здание.

К тушению привлекли более 100 пожарных и 27 единиц техники. Причина возгорания пока не установлена. «Мострансавто» сообщало, что движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе, на пересечении которых находится склад, полностью перекрыто.

Петр Бузлаев