Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе полностью остановлено

В Подмосковье полностью перекрыли движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе, сообщил транспортный перевозчик «Мострансавто». На пересечении дорог горит склад.

«Автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты»,— уточнила пресс-служба «Мострансавто».

Ранее в подмосковном Пушкино загорелся склад, на котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны и поддоны. МЧС России сообщало ТАСС, что площадь пожара локализовали на площади 21 тыс. кв. м.

Петр Бузлаев