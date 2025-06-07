Книга «Закат „казанского феномена“» победила в номинации «Документальный детектив» V сезона премии «Русский детектив». Ее автором является руководитель Администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров.

В книге описана история «казанского феномена». Автор освещает этапы становления, развития и последующего упадка этих преступных организаций города. События изложены в хронологическом порядке, начиная с 1998 года и заканчивая 2011 годом.

В шорт-лист номинации вошли еще 4 работы. Среди них «У холмов есть подкаст. 24 истории о серийных убийцах со всего света» Тимы и Вали Назаровых, «Три года в аду. Как Светлана Богачева украла мою жизнь» Тани Щукиной и «Якудза, или Когда и крабы плачут» Юрия Гайдука и «Битцевский маньяк. Шахматист с молотком» Елизаветы Бута.

Автор «Заката „казанского феномена“» Асгат Сафаров начал свою государственную службу в 1984 году следователем в Казани. С 1998 по 2012 год он возглавлял Министерство внутренних дел Татарстана, а с 2013 года руководит Администрацией Главы Республики Татарстан.

Влас Северин