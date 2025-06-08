Брокеры заработали под ключ

Доходы брокерских компаний от торговых и инвестиционных операций в первом квартале 2025 года резко выросли, более чем в два раза превысив показатель прошлого года. В значительной степени это связано с размещением свободных клиентских средств на коротких банковских депозитах и инструментах денежного рынка, позволяющих получать повышенный доход на фоне высокой ключевой ставки. Комиссионные доходы участников рынка немного снизились в годовом выражении. Брокеры ожидают оживления фондового рынка на фоне смягчения монетарной политики ЦБ и роста доходов от основной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Крупнейшие российские брокеры в первом квартале 2025 года показали резкий рост торговых и инвестиционных доходов. По оценке “Ъ”, основанной на отрытой отчетности 20 инвесткомпаний, эти доходы выросли до 116 млрд руб., превысив результат аналогичного периода прошлого года в 2,5 раза. Наибольший рост зафиксировала «ВТБ Капитал Трейдинг» — согласно отчетности компании, доходы от инвестиционной и торговой деятельности увеличились более чем в 100 раз, до 14 млрд руб. В целом по рынку рост этого показателя был менее значительным. Согласно данным Банка России, доходы по этому направлению превысили 127 млрд руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом в 2,1 раза. Показательно, что за весь 2024 год доход от торгово-инвестиционной деятельности инвесткомпаний составил менее 200 млрд руб.

Одной из причин такого резкого увеличения инвестиционных доходов участники рынка называют размещение свободных остатков на клиентских счетах на денежном рынке и на банковских депозитах в условиях высокой процентной ставки. С октября 2024 года она составляет 21% годовых — максимальный показатель за десять лет. В начале 2024 года ставка находилась на уровне 16%. Согласно данным отчетности, у крупнейших брокеров процентные доходы составляли 80–100% от доходов инвестиционно-торговой деятельности.

«С ростом ключевой ставки и снижением торговой активности клиентов у брокеров появилась возможность выгодно размещать свободную ликвидность в банковских депозитах»,— поясняют в «Газпромбанк Инвестиции».

Компании активно использовали и биржевые инструменты, в том числе операции репо. «В этих инструментах более интересные доходности, более гибкие условия размещения. Как правило, это краткосрочные размещения от одного до нескольких дней или недель»,— отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Кроме того, значимым фактором «стал рост доходов от маржинального кредитования на фоне увеличения волатильности рынка и повышенного аппетита инвесторов к совершению сделок с конца декабря 2024 года», отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев.

Вместе с тем комиссионные доходы 20 крупнейших брокерских компаний за год даже немного снизились. В первом квартале 2025 года они составили 13 млрд руб.— на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, по данным ЦБ, выручка от профильной деятельности всех брокерских компаний за первый квартал 2025 года составила около 22 млрд руб., что на 12% ниже прошлогоднего результата.

Согласно опубликованной отчетности брокеров, поддержку результатам оказали доходы от депозитарной деятельности и маркетмейкерских услуг. Кроме того, востребованы были и услуги консультационного обслуживания. «В таких непростых условиях, когда фондовый рынок падает, многие клиенты предпочитают воспользоваться услугами более профессиональных управляющих, которые пытаются найти варианты получения прибыли для клиентов в условиях, когда нет четкого тренда»,— заявил господин Леснов.

Финансовые результаты крупнейших брокерских компаний (первый квартал 2025 года) Выйти из полноэкранного режима Название Выручка от основной деятельности (млн руб.) Изм. за год (%) Торговые и инвестиционные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изм. за год (%) БКС 4761,0 –14,0 2571,2 37,3 2154,2 –34,7 БК «Регион» 1800,0 60,8 4578,1 35,8 1192,1 6,6 «Финам» 1723,7 –7,0 1749,6 –8,0 348,1 –58,9 «Алор+» 560,2 29,7 1169,1 104,7 577,1 30,0 «Го Инвест» 545,1 11,1 286,2 0,6 70,2 — «Ньютон Инвестиции» (бренд «Газпромбанк Иинвестиции») 538,6 7,2 557,6 84,2 –57,9 — «Грандис Капитал» 427,9 408,7 47,1 92,6 262,8 706,6 «Сбербанк КИБ» 413,3 –17,3 28996,1 66,3 10857,4 66,1 «Ренессанс брокер» 324,6 –18,9 3355,3 152,4 547,1 70,3 «Цифра брокер» 306,4 –26,9 2104,5 13,5 394,1 –61,0 «Дженерал Инвест» 249,0 –44,5 107,9 14,7 50,5 –67,4 «Апрель Капитал брокер» 184,4 –48,9 48,9 — 36,4 –63,8 «Старт Капитал» 166,4 3598,5 54191,4 640,4 47803,7 554,0 «Велес Капитал» 155,0 1,1 231,2 22,1 97,2 29,9 «ВТБ Капитал Трейдинг» 147,7 –49,5 14644,5 13484,2 –123,3 — «КИТ Финанс» 141,1 18,7 799,7 90,2 419,7 129,5 «Арована Капитал» 130,5 45,8 160,3 –98,2 –111,5 — «СБ-брокер» 126,2 –29,5 244,4 71,1 40,1 –46,0 «Фонтвьель» 110,5 21,2 39,6 –5,3 12,4 –66,6 «Риком-Траст» 104,4 86,3 45,1 140,2 –6,2 — Открыть в новом окне Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным отчетности компаний.

Небольшое смягчение в денежно-кредитной политике ЦБ, который 6 июня принял решение снизить ключевую ставку до 20%, может привести к сокращению инвестиционных доходов, однако позитивно отразится на доходах от основной деятельности. «Снижение ключевой ставки является одним из самых сильных стимулов для фондового рынка. Это означает снижение доходности безрисковых активов — депозиты и ОФЗ становятся менее привлекательными, а инвесторы начинают искать более высокую доходность на фондовом рынке»,— отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов. «Снижение ставок будет подталкивать инвесторов на рынок, увеличивать количество покупок финансовых инструментов, что будет положительно сказываться на комиссионных доходах»,— резюмировал начальник управления интернет-трейдинга инвестбанка «Синара» Сергей Выжлаков.

Андрей Ковалев