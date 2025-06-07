Под Таганрогом обнаружили нелегальную рыбную продукцию на 1,9 млн рублей

В Неклиновском районе Ростовской области сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли более девяти тонн немаркированной рыбной продукции, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО. Здесь уточнили, что общая стоимость нелегального товара превышает 1,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По данным ведомства, крупную партию рыбы в свежем, вяленом и замороженном виде сотрудники полиции обнаружили в нежилом помещении в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В этом ассортименте были рыбец, бычки, судак, пиленгас, сельдь и др. виды. На всей изъятой продукции отсутствовала обязательная маркировка, подтверждающая легальность товара и его соответствие необходимым требованиям. А это является грубым нарушением действующего законодательства РФ.

«Полицейские установили, что незаконную деятельность вел 56-летний житель Неклиновского района, являющийся индивидуальным предпринимателем, – рассказали в пресс-службе. – Подозреваемый приобретал продукцию у неустановленных лиц, а затем перерабатывал ее для дальнейшей реализации оптовым закупщикам, а также для сбыта на продуктовых рынках Ростовской области».

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за такое преступление – шесть лет лишения свободы.

Владимир Андреев